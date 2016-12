Shopping chinês transforma Trump em frango às vésperas do Ano do Galo

China 28/12/2016 | 12h19 Atualizada em

Para celebrar a chegada do Ano do Galo, um shopping chinês colocou em exposição uma enorme escultura de frango cuja cabeça representa a de Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos. A estátua fica na entrada do centro comercial de Taiyuan, norte da China.

A imprensa oficial chinesa publicou fotos da escultura, em que a crista vermelha do galo foi substituída por uma grande mecha loura, que imita o penteado do magnata.

Trump assumirá a presidência em 20 de janeiro, uma semana antes do Ano Novo Lunar, quando iniciará o Ano do Galo para os chineses. O "frango Trump", cujas asas imitam os gestos do futuro presidente, fez muito sucesso em todo a China, onde estão sendo vendidas réplicas do original na internet.

Existem ofertas de todos os tamanhos e sites oferecem, por exemplo, uma versão de 10 metros de altura por 12.000 iuanes (cerca de 1.650 euros).