Setor turístico aguarda um milhão de visitantes no litoral catarinense para festas de Ano-Novo

Os dias de tranquilidade nas estradas catarinenses no feriado de Natal serão substituídos por filas e, principalmente, atenção dos motoristas que devem escolher Santa Catarina paras as festas de Ano-Novo. A expectativa dos órgãos de turismo é que um milhão de turistas circulem pelo Estado a partir de segunda-feira até o Réveillon. É com esse público que o comércio espera reverter a situação de queda nas vendas em relação ao Natal do ano passado. O começo da semana reserva um tempo ensolarado no litoral, com chuvas apenas no final da tarde.

Desde a tarde de domingo, o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Tubarão, no Sul do Estado, registrou um fluxo intenso de veículos vindo de Rio Grande do Sul e Argentina. O movimento de turistas após o feriado de Natal já é aguardado pelos órgãos de turismo. Para o presidente da Santur, Valdir Rubens Walendowsky, mais de um milhão de turistas passarão festas de fim de ano no Estado, a maior parte entre Florianópolis e Balneário Camboriú, principais balneários do litoral catarinense.

— É um tradição do brasileiro passar o Natal em casa e viajar para as festas de fim de ano. Por isso, o movimento de turistas em Santa Catarina cresce logo após o dia 25 de dezembro. Por enquanto, os gastos estão menores devido o cenário econômico, mas com a chegada dos argentinos isso deve melhorar — afirma Walendowsky.

A Câmara de Dirigentes Lojistas da Capital (CDL) também vê nos estrangeiros uma esperança para acertar as contas. As vendas no Natal para o comércio de Florianópolis foi 2% menor do que no mesmo período do ano passado. Contando os 10% de inflação, as perdas chegam a 12%.

— Percebemos que houve uma mudança de hábito do consumidor, porque ele comprou mais à vista do que a prazo. Houve uma queda em relação a 2016, mas por outro lado a chegada do turista argentino, que costuma gastar mais, vai ajudar o comércio local. Esse turista gosta de comprar e responde bem a pequenas promoções de 10% até 20% de desconto — analisa Lidomar Antônio Bison, que assume a presidência da CDL-Florianópolis a partir de 1º de janeiro de 2017.

Semana começa com tempo ensolarado no litoral

Chuva não deve ser um obstáculo para motoristas que estão a caminho do litoral catarinense. A previsão do tempo para a segunda-feira é de temperaturas altas, principalmente no começo do dia. A possibilidade de céu nublado e pancadas de chuva fica para o período da noite. A única mudança ocorre a partir de terça-feira, com a passagem de uma frente fria que deve trazer trazer pancadas de chuva ainda pela manhã nas cidades entre o Oeste e o Sul do estado. Nas demais regiões, ocorrem aberturas de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde.

A PRF alerta para filas na BR-101, sentido Florianópolis, no Sul e no Norte do Estado. O fluxo de veículos tende a piorar no começo do dia e fim de tarde. Agentes da polícia orientam a manter distância segura quando o tráfego for mais intenso.

Tempo no litoral: segunda-Feira (26/12)

Litoral Norte

Máxima: 34ºC

Mínima: 22ºC

Tempo: Sol com nuvens



Grande Florianópolis Litorânea

Máxima: 31ºC

Mínima: 22ºC

Tempo: Sol com nuvens



Litoral Sul

Máxima: 35ºC

Mínima: 22ºC

Tempo: Sol com nuvens



Fonte: Epagri/Ciram