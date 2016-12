Sensação de calor atinge 56ºC no Norte de SC na tarde desta terça-feira

Verão 27/12/2016 | 14h10 Atualizada em

A sensação de calor ultrapassou os 55ºC no começo da tarde desta terça-feira no Norte de SC. O calculo é feito a partir da temperatura aparente do ar e da umidade relativa. Segundo Marcelo Martins, meteorologista da Epagri Ciram, órgão estadual de monitoramento do clima, o índice é usado para se ter um padrão mais aproximado de como a maioria das pessoas sentem as condições meteorológicas.

As informações podem ser obtidas e calculadas através do site da Epagri/Ciram. De acordo com os registros, às 13h a sensação chegou aos 56ºC em Joinville, no bairro Vila Nova, e 55ºC na cidade de Luiz Alves.

Confira o índice de calor nas cidades de SC às 13h desta terça-feira:



Clique aqui e navegue pela ferramenta da Epagri Ciram para ver a temperatura em tempo real



