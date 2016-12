Semana termina com tempo instável e temperaturas altas em SC 

Previsão 30/12/2016 | 07h22 Atualizada em

A última semana de 2016 termina com tempo instável, chance de chuva a qualquer momento e temperaturas altas em Santa Catarina, conforme previsão da Central de Meteorologia da RBS para esta sexta-feira.

Entre a sexta e o sábado há até previsão de altos volumes de chuva, por conta de novos temporais, com chance maior nas cidades entre o litoral e o Centro do Estado. As temperaturas continuam altas, entre 27ºC e 29°C em boa parte das cidades, mas com a sensação de abafamento perdendo força.

O vento é de nordeste a noroeste, fraco a moderado com rajadas associadas às pancadas de chuva.

