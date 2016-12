Secretariado de Gean Loureiro está praticamente definido

Moacir Pereira 31/12/2016 | 09h03 Atualizada em

A equipe do prefeito eleito de Florianópolis, Gean Loureiro (PMDB), está praticamente definida. A nominata: médico Carlos Alberto Justus da Silva, o Dr. Paraná (Saúde), professor Mauricio Fernandes Pereira (Educação), engenheiro Luiz Américo Medeiros (Obras), advogado Felipe Melo (Casa Civil), Doreni Caramori Junior (Turismo e Tecnologia), Maryane Matos (Guarda Municipal), advogado Diogo Pitsica (Procuradoria Geral), advogada Catarine Schneider (Assistência Social). O chefe de gabinete Constâncio Maciel deverá responder no início pela Secretaria da Fazenda.

A posse

Está marcada para as 17h deste domingo, na Assembleia Legislativa, a posse do prefeito Gean Loureiro (PMDB), do vice João Batista Nunes (PSDB) e dos 23 vereadores. A sessão será presidida pela vereadora mais idosa, Maria da Graça Oliveira Dutra, eleita com 2.116 votos pelo PMDB. Carioca, pedagoga, já exerceu o mandato duas vezes, interinamente. É atuante nos movimentos em defesa dos animais.

Transição

O prefeito eleito Gean Loureiro, que toma posse neste domingo, realizou reunião com os secretários já definidos, presentes o vice João Batista Nunes e o provável presidente da Câmara, vereador Guilherme Pereira. Enfatizou alguns princípios: ética de toda a equipe, rigor nos gastos públicos e ação determinada em resolver os problemas mais graves da Capital. Revelou consciência dos desafios e pediu cooperação e muito trabalho.

A dívida

O secretário da Saúde, João Kleinubing (PSD), que hoje deixa o cargo para retornar à Câmara Federal, esclareceu que é de responsabilidade da Prefeitura de Florianópolis a dívida pelos serviços prestados pelo Hospital de Caridade aos pacientes do SUS. A decisão judicial excluiu o Estado de responsabilidade pelos débitos.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira



Reforma previdenciária e restabelecimento da autoridade são mudanças importantes para 2017



Instituto Kairós termina 2016 com balanço positivo na recuperação de dependentes químicos



Cesar Souza Jr. não consegue pagar salários integrais de dezembro dos servidores municipais