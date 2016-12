SC tem uma morte no trânsito no primeiro dia do feriado  

Estradas 23/12/2016 | 22h10 Atualizada em

Tráfego intenso, mas com poucos registros de filas. O saldo do primeiro dia de feriado natalino nas vias catarinenses seria positivo, exceto por um acidente registrado em Içara, no Sul do Estado. Odenir de Souza, 53 anos, era passageiro de um veículo que colidiu com um caminhão no município e não resistiu aos ferimentos. Foi a única morte registrada na sexta-feira, que teve fluxo de veículos abaixo do esperado por Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Autopista Litoral Sul - esta última concessionária da BR-101 em Santa Catarina.

O acidente em Içara ocorreu por volta das 9h10 de sexta-feira, quando o Fiat Uno colidiu com um caminhão Mercedez. O motorista do veículo, Claudinei Pedro Pires, 53, foi levado em estado grave para o Hospital São José, em Criciúma, mas o passageiro, Odenir de Souza, morreu no local. A colisão foi na avenida Manoel Gregório Pacheco, bairro Esperança, zona rural do município. O motorista do caminhão, José Moacir Fernandes, 58 anos, disse à polícia que dirigia o veículo com uma caçamba de entulhos em direção ao local de descarga, quando foi surpreendido pelo outro carro, que saiu de um terreno às margens da estrada.

Na Grande Florianópolis, uma moto e um veículo se envolveram em um acidente na SC-401, principal via de acesso às praias do Norte da Ilha, por volta das 16h45. A PMRv informou que o condutor da motocicleta foi levado para o hospital Celso Ramos. Houve registro de trânsito intenso por causa da batida e também pelo fluxo de pessoas retornando da praia. Apesar dos dois acidentes, o registro de filas foi abaixo do esperado pelas autoridades de controle de tráfego, principalmente pelo tempo ensolarado, com chuva rápida no fim da tarde. No Norte de Santa Catarina, a PRF identificou fluxo intenso de veículos a partir das 16h no sentido litoral na BR-280. Na BR-101, em Itajaí, a concessionária Autopista Litoral Sul chegou a informar filas de até 10 km na pista sentido Florianópolis durante a tarde de sexta-feira. No Oeste, a BR-282 ficou com tráfego moderado em alguns trechos durante o dia.

Até segunda-feira, a PRF espera que o movimento nas estradas catarinenses seja dobrado em relação ao fluxo habitual. No domínio da Autopista Litoral Sul, a expectativa é de que 670 mil veículos circulem pelas rodovias de SC e Paraná - volume total 53% maior do que a média. A Polícia Federal aguarda pelo menos 1,4 milhão de argentinos na temporada de verão. O posto da PF em Dionísio Cerqueira fez o cadastro de 280 argentinos que atravessaram a fronteira para Santa Catarina entre 00h e 20h de sexta-feira.