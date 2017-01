Santa Catarina festeja virada do ano /

2017! 31/12/2016 | 22h49 Atualizada em

A chuva não espantou os turistas e moradores da Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Munidos com capas, sombrinhas e até guarda-sóis, o público se protegeu do mau tempo. A festa começou tímida mas, por volta das 22h, o entorno do palco, montado no trapiche, já era ocupado pelas pessoas que esperavam pela queima de fogos, que ocorre só na virada.

É o caso da família Carvalho que veio de São Paulo para a Capital catarinense pela terceira vez consecutiva. Atraídos pelas praias da região, os turistas estavam acampados próximo ao hotel Magestic desde as 18h3omin deste sábado para garantir a vista do show de fogos. Mesmo com a redução do tempo da queima de fogos, Rafael Carvalho acredita que a festa não deve ser prejudicada.



Com redução de 15 toneladas e 10 minutos a menos de fogos de artifício - a queima deve durar 12 minutos -, a tradicional atração do Ano-Novo na Capital será bem menor neste ano. A participação da Prefeitura de Florianópolis no Réveillon 2017 ficou restrita à infraestrutura.



Foi justamente a infraestrutura que a professora aposentada Simone Mai se queixou. Moradora de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Simone sempre vem para Florianópolis no fim de ano e se hospeda na casa do irmão. Apesar da capa de chuva, Simone estava molhada por conta da forte chuva:



_ A organização poderia montar tendas, afinal todo ano chove _ sugeriu enquanto tentava se abrir do temporal.



O espetáculo é totalmente custeado pela iniciativa privada, assim como os shows locais. O valor de R$ 300 mil foi dividido em 15 cotas de R$ 20 mil para cada patrocinador. São esperados 300 mil pessoas na Beira-Mar Norte. Uma das novidades deste ano é a presença de 18 food trucks na festa da virada. Assim como em 2015, não haverá festa na Beira-Mar Continental, somente banheiros públicos e segurança.

Foto: Simone Feldmann / Agencia RBS

Festa em Balneário Camboriú deve ser a maior do Sul do Brasil



Na contramão da maioria das cidades, Balneário Camboriú tem a expectativa de promover um dos maiores eventos do Sul do Brasil, contando com o terceiro maior público do país, segundo a secretaria de Turismo. A expectativa é que a cidade do Litoral Norte de Santa Catarina recepcione 1 milhão de pessoas na virada. Por lá o investimento na festa foi de R$ 1,7 milhão. Ao todo, serão queimadas 20 toneladas de fogos.



Já em Blumenau, no Vale do Itajaí, o público vai acompanhar a queima de fogo em três pontos diferente: o principal ficará na Ponte de Ferro, com dois locais alternativos no Museu da Água e Prainha. Serão 12 toneladas de fogos de artifício com 15 minutos de duração. Terá também apresentações de bandas na Avenida Beira-Rio até 2h da manhã.