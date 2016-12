Rodrigo Faraco: em férias, mas com o celular ligado

Online 28/12/2016 | 11h39 Atualizada em

A partir de hoje estou em férias na TVCOM, na CBN Diário e aqui na Hora de Santa Catarina. Volto ao dia a dia no final de janeiro, às vésperas do Campeonato Catarinense 2017 – o primeiro jogo é no dia 28. É um tempo de descanso com a família, mas como o objeto da nossa profissão é a informação, é impossível desligar totalmente.



Mesmo em férias é preciso estar atualizando as informações sobre muita coisa, para não perder as mudanças que ainda estão por vir. A qualquer momento posso trazer alguma novidade pelas redes sociais. Uso mais a conta do Twitter para passar novidades – pode seguir o perfil @RodrigoFaraco.

INFORMAÇÃO: este é o goleiro que o Figueirense está contratando: Luis Carlos, ex-Ceará e Portuguesa. 29 anos https://t.co/4UEF8sIhTp — Rodrigo Faraco (@RodrigoFaraco) 27 de dezembro de 2016

Então é aquela velha história, estou em férias, mas atento e com o telefone ligado. No mais, é desejar a todos vocês um feliz 2017. Nosso encontro está marcado. É logo ali na semana que antecede a abertura do Estadual. Como costumo dizer nos comentários pela manhã na CBN Diário: um abraço!