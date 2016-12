Rodrigo Faraco: base do Figueirense conquista o título da J-League Cup no Japão

Parabéns! 25/12/2016 | 21h36 Atualizada em

A vitória do Figueirense no Japão repercutiu bastante entre os torcedores nas redes sociais durante o final de semana. É uma conquista que reforça a vocação do clube de revelar talentos. Para torcida, na verdade, serviu como uma alegria de final de temporada para elevar a autoestima que andava bem ferida depois do rebaixamento. A mesma torcida que muitas vezes não apoia um jogador que vem da base e aparece no time principal.



Já escrevi outras vezes e vou repetir: se há um trabalho bem feito no Figueira atual é o na base. A conquista do sub-17 no Japão tem que reforçar isto. O clube precisa investir cada vez mais na formação e na captação. Só assim vai ter forças para seguir o caminho do crescimento.



A garotada está de parabéns. E o torcedor deveria se lembrar destes momentos em que teve orgulho da base para apoiá-los no profissional.



Leia mais notícias da coluna de Rodrigo Faraco