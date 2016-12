Rodrigo Faraco: Avaí foi atrás de goleiro do Milan para 2017

Negócio 21/12/2016 | 20h17 Atualizada em

Com exclusividade, posso garantir que o Avaí tentava no mercado internacional a contratação do goleiro Gabriel, de 24 anos, revelado pelo Cruzeiro, e que está no Milan, da Itália. Foi o goleiro titular da Seleção medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, em 2012, no time dirigido por Mano Menezes e que tinha Neymar, Thiago Silva e Leandro Damião, mas que perdeu para o México a finalíssima.



A tentativa era a liberação do atleta por empréstimo para um ano de Série A na Ressacada – ele já foi emprestado duas vezes pela equipe de Milão desde que foi contratado em 2012. Mas o negócio não foi adiante porque a equipe italiana não aceitou liberar o jogador desta vez. Principalmente porque tem um garoto de apenas 17 anos como terceiro goleiro – o titular atual, Donnarumma, também tem 17, mas é considerado um fenômeno e dado no futebol italiano como ¿o novo Buffon¿. Uma pena! Gabriel seria uma ótima contratação e uma bela resposta à perda de Renan.

Leia mais comentários de Rodrigo Faraco