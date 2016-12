Rihanna deixa de seguir Jennifer Lopez no Instagram após suposto affair com Drake

Fura olho? 28/12/2016 | 10h53 Atualizada em

Pelo visto, Rihanna não está nem um pouco feliz com as postagens da amiga Jeniffer Lopez nas redes sociais. Segundo informações do jornal britânico The Mirror, Riri deixou de seguir JLo no Instagram após rumores de que a cantora estaria tendo um affair com Drake, que chegou a trocar beijos com Rihanna no palco em setembro e se declarou para ela durante a premiação do VMA.

Mas como a fila é grande e anda depressa, Drake e Jennifer não perderam tempo e já estão exibindo o romance para os fãs. Os dois postaram fotos juntinhos em seus perfis do Instagram com emoticons de carinhas apaixonadas e hashtags de amor.



Uma foto publicada por Jennifer Lopez (@jlo) em Dez 27, 2016 às 11:38 PST



Não demorou muito para os fãs perceberem que Rihanna deixou de seguir JLo no final de semana e os questionamentos sobre o motivo começaram a surgir. Drake chegou a ir a vários shows de Jennifer em Las Vegas, nos EUA, e teria sido visto jantando com a cantora.

¿¿ <-------- Lotta those Uma foto publicada por champagnepapi (@champagnepapi) em Dez 11, 2016 às 3:48 PST



Para o jornal The Sun, uma fonte teria confirmado que Drake e JLo estavam tentando manter o relacionamento em segredo, dizendo que eles estão apenas trabalhando juntos, mas que, na verdade, os dois estariam mesmo namorando.

A fonte disse, ainda, que Rihanna não estava muito satisfeita com a notícia do suposto novo casal:

"Pessoas no círculo de Rihanna estão dizendo que ela está muito descontente com a coisa toda. Há apenas alguns meses atrás, ela e Drake ainda estavam juntos. Jen é uma de suas amigas na indústria e isso a deixou ainda mais surpresa."

Drake, 30 anos, e Rihanna, 28 anos, romperam o romance em outubro. Jennifer Lopez, 47 anos, está solteira desde o início deste ano, quando terminou o relacionamento de quatro anos com seu dançarino de 29 anos, Casper Smart.



Leia mais sobre famosos e entretenimento