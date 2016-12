"Retrospectiva 2016" na Globo e outras atrações para ver na TV na noite desta sexta-feira

Dicas da programação 30/12/2016 | 19h00 Atualizada em





Sérgio Chapelin e Glória Maria Foto: César Alves / Divulgação

"Retrospectiva 2016" na Globo

A Retrospectiva 2016 da Globo vai ao ar nesta sexta-feira na TV. Glória Maria e Sérgio Chapelin relembram os principais acontecimentos do ano que teve crise na política, impeachment, Olimpíadas no Brasil e tragédia da Chapecoense, entre outros fatos marcantes. O especial vai ao ar na RBS TV, logo depois da novela A lei do amor.

Leia mais:

"O show de cúmplices de um resgate"

Larissa Manoela (de saia roxa) é um dos grandes nomes do show Foto: Lourival Ribeiro / SBT/Divulgação

O SBT exibe, nesta sexta-feira, O show de cúmplices de um resgate. A partir das 23h, as crianças e adolescentes das novelas do canal apresentam canções, dançam e divertem o público. O especial de fim de ano foi gravado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. No palco, Larissa Manoela e Maisa Silva são alguns dos destaques.

Didi em clima de Ano-Novo

Renato Aragão Foto: Canal Viva / Divulgação

A turma do Didi, programa reexibido no canal Viva, entra no ritmo do Ano-Novo em um programa especial com a participação do padre Fábio de Melo nesta sexta-feira. O convidado alerta Didi (Renato Aragão) e sua turma sobre os pecados que cometeram durante o ano que está chegando ao fim. A atração vai ao ar às 20h30min.

