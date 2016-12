Retrospectiva 2016: confira os melhores sertanejos de 2016

Música 28/12/2016 | 11h02 Atualizada em

Se o gênero musical mais tocado em 2016 foi novamente o sertanejo, Santa Catarina responde à altura o gosto nacional e sedia shows com os principais nomes da cena brasileira. Veja (e ouça!) a retrospectiva dos melhores artistas sertanejos que passarão pelo Estado ainda antes de o ano terminar no Villa Mix Festival Beto Carrero World, que ocorre nesta quinta Penha.

Luan Santana



O astro Luan Santana, que vive um dos melhores momentos de sua carreira, está lançando um DVD intitulado 1977 com participação de diversas mulheres, entre elas Ivete, Anitta, Sandy e Marília Mendonça. O disco ainda não saiu, porém algumas músicas já estão à disposição do público pelo Youtube. Ao todo o cantor tem no canal mais de 1,1 bilhão de views. Entre seus sucessos mais bombados de 2016 estão: Eu você o mar e ela (86 milhões); Fantasma (20 milhões) e Dia, Lugar e hora (30 milhões)

Jorge & Mateus



¿Pelo amor de Deus, Jorge e Matheus!!!¿ Sempre recebidos com esse coro pelos seu fãs em suas apresentações, os cantores são unanimidade do cenário sertanejo nacional: tudo que eles tocam vira hit. Os cantores têm uma longa estrada de sucessos e podem ser considerados a principal dupla do segmento na atualidade. Entre os sucessos recentes está a música Sosseguei (lançada em outubro de 2015) que é um hino de amor presente em festas e confraternizações por todo o país, contando com 289 milhões de views. A música foi mais tocada nas rádios entre janeiro e março de 2016.

Outra música que alcançou o topo das paradas em 2016 é a música ¿Louca de saudades, com mais de 98 milhões de views no Youtube.

Victor & Leo



Na estrada desde 1992, a dupla Victor & Leo já se consagrou como um dos grandes nomes da música brasileira. Em 2006, estourou nas rádios e conquistou milhares de fãs com as músicas Fada, Tem que ser Você, Deus e Eu no Sertão, Vida Boa e Borboletas. O trabalho mais recente da dupla, Irmãos (2015), traz novos hits como 10 minutos longe de você (45.898.573 views no Youtube), que embalou o romance de Tancinha (Mariana Ximenes) e Apolo (Malvino Salvador) na novela Haja corac¿a¿o (2016).

Simone & Simaria



Definitivamente 2016 foi o ano das mulheres no sertanejo. Entre as grandes artistas que firmaram seu nome durante o ano foram Marília Mendonça, Nayara Azevedo, Maiara e Maraísa, além das ¿coleguinhas¿ Simone e Simaria. A simplicidade dos temas tratados, como a separação de um casal, e a maneira como ela é encarada na música Meu violão e nosso cachorro foi o suficiente para conquistar os corações de milhões de brasileiros. Outro sucesso foi 126 cabides que foram tudo o que restou de um antigo amor.

Matheus & Kauan



Que Sorte a Nossa (música com 164, 2 visualizações no Youtube)¿ poder contar com essa dupla no Villa Mix Beto Carrero World! Os irmãos Matheus & Kauan, donos dos hits O nosso santo bateu, Decide Aí e A Rosa e o Beija-Flor, iniciaram a carreira em 2011 e, de lá pra cá, vêm conquistando espaço no mundo sertanejo com suas canções, vozes e talento. No YouTube a dupla já tem mais de 817 milhões de visualizações e 1,7 milhão de inscritos. O recente lançamento Te assumi pro Brasil, primeiro single do DVD Na Praia 2, atingiu 3,7 milhões de views em apenas uma semana de divulgação. Os caras estão bombando!

Pedro Paulo & Alex



A dupla Pedro Paulo & Alex é referência no cenário do sertanejo universitário. A voz grossa, as dancinhas irreverentes e a batida eletrônica misturada com o sertanejo já são marca registrada deles. PPA gravaram seu primeiro CD em 2011 e com a música Fama de Pegador ficaram conhecidos nacionalmente. No Youtube, os hits mais ouvidos são Meu corpo dá sinal (Tome Ó), As novinha tão sensacional e Esqueceu do Ex que juntos já somam mais de 70 milhões de visualizações.

DJ Alok

Hear me now é o hit que catapultou o Dj Alok para o topo das músicas mais ouvidas no Spotify Brasil. Somente esse hit conta com 10 milhões de visualizações enquanto a média mensal de plays do artista é de 3 milhões. Seu estilo é tão cativante que até o maior festival de música sertaneja do mundo se rendeu aos encantado da Eletronic Dance Music (EDM), como é chamado o estilo eletrônico mais comercial.

Larissa Lahw



O ano está bom para as mulheres não só no sertanejo, mas também nas pick-ups. Com quatro anos de carreira, Larissa Lahw passou a ser considerada uma entre as 100 melhores DJs do mundo pela revista Djane Mag e é presença constante no Villa Mix.

Jonas Esticado

Sucesso principalmente no nordeste, Jonas Esticado vem ganhando o Brasil com seu repertório. Prova disso são os mais de 2,5 milhões de downloads dos seus CDs promocionais disponibilizados na internet. Entre os sucessos do cantor estão as músicas Selfie, Corona, Quem viver verá, Para ficar com você e Solteiro de Carteira Assinada.

Diego Strada



O catarinense Diego Strada fez sua primeira apresentação para o público em 2009, na cidade de Chapecó. Desde então, focou na sua carreira musical. Em junho de 2010, o cantor deu início ao trabalho solo, sendo residente de uma das casas mais procuradas pelos artistas do cenário sertanejo (Cher - Chapecó/SC). Diego tem duas músicas autorais Vou te procurar, lançada há pouco mais de um ano, e Cê acha que é a canção mais recente dele.

Agende-se



O quê: Villa Mix Festival Beto Carrero World

Quando: quinta, a partir das 14h

Onde: Beto Carrero World (Rua Inácio Francisco de Souza, 1.597, Praia de Armação, Penha)

Quanto: R$ 180 / R$ 90 (meia) - Pista 3º lote. Área VIP: R$ 260 / R$ 160 (meia) - 5º lote. Camarote coletivo: R$ 250. Setor Villa dos Artistas: R$ 320 - 6º lote. Setor Villa Premium: R$ 590 - 2º lote. Valores sujeitos a alteração. À venda via Ingresso Nacional. Sócios do Clube do Assinante têm 20% de desconto (camarote coletivo) e 50% de desconto (pista)