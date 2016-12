Rainha Silvia da Suécia é hospitalizada por 'tonturas'

Estocolmo 24/12/2016 | 11h20

A rainha Silvia da Suécia, que na sexta-feira comemorou seu aniversário de 73 anos, foi hospitalizada por "tonturas", mas seu estado de saúde não inspira preocupações, anunciou no sábado o Palácio.

"A rainha foi internada ontem, na sexta-feira à noite", no hospital universitário Karolinska de Estocolmo, indicou a casa real da Suécia em um comunicado.

"A rainha está resfriada há algum tempo e sofreu de tonturas na noite de sexta-feira. (...) Permanece internada (no sábado) para observação e realização de exames", detalhou a mesma fonte.

Segundo o jornal Expressen, a rainha começou a se sentir mal durante o tradicional concerto de Natal no teatro do palácio real de Drottningholm, residência habitual do rei Carlos XVI Gustavo e Silvia, perto da capital sueca.

Nascida na Alemanha e criada no Brasil, Silvia é uma soberana discreta e apreciada pelas suas obras de caridade e sua simplicidade. Ela disputa com sua filha mais velha, a princesa herdeira Victoria, o primeiro lugar nas pesquisas de popularidade da família real sueca.

* AFP