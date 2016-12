Putin: Rússia não expulsará ninguém em resposta às sanções dos EUA

Diplomacia 30/12/2016 | 11h07 Atualizada em

A Rússia não pretende expulsar ninguém em represália às sanções americanas tomadas contra Moscou, sob acusação de ingerência eleitoral, declarou nesta sexta-feira o presidente russo Vladimir Putin.



— Não vamos expulsar ninguém — assegurou Putin, depois que seu chefe da diplomacia sugeriu expulsar 35 diplomatas americanos. — A Rússia se reserva, no entanto, o direito de tomar medidas de represália e restaurará as relações bilaterais em vista da política do presidente eleito Donald Trump — acrescentou.

