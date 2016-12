Putin ordena reforço da capacidade nuclear russa

Moscou 22/12/2016 | 07h12

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta quinta-feira o reforço em 2007 da capacidade nuclear do país, com a ajuda de mísseis que tenham a capacidade de atravessar qualquer escudo.

"É necessário reforçar a capacidade militar das forças nucleares estratégicas, sobretudo com a ajuda de sistemas de mísseis capazes de atravessar sistemas de defesa antimísseis existentes ou futuros", declarou Putin durante uma reunião com comandantes do exército russo, informaram as agências locais.

* AFP