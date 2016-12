Premiê japonês dá 'condolências sinceras' a vítimas de Pearl Harbor

Pearl Harbor 27/12/2016 | 19h25

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, ofereceu nesta terça-feira suas "sinceras condolências" às vítimas do ataque do Japão contra Pearl Harbor, base americana no Pacífico, que precipitou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.

"Como primeiro-ministro do Japão, ofereço minhas sinceras e eternas condolências aos entes queridos que perderam a vida aqui", disse Abe, ao lado do presidente americano, Barack Obama, acrescentando: "nunca devemos repetir os horrores da guerra".

Abe também agradeceu a "tolerância" com o Japão, ao destacar o poder de reconciliação.

* AFP