Possível contato do autor do atentado de Berlim detido na Alemanha (procuradoria)

Berlim 28/12/2016 | 10h54

A polícia alemã deteve nesta quarta-feira em Berlim um tunisiano de 40 anos suspeito de ter estado em contado com Anis Amri, o suposto autor do atentado com caminhão na semana passada, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, anunciou a procuradoria.

"O falecido Anis Amri havia guardado em seu telefone celular o número deste cidadão tunisiano de 40 anos. As investigações permitem pensar que poderia esta relacionado com o atentado", acrescentou a procuradoria federal, competente em assuntos de terrorismo, em um breve comunicado.

"Resta estabelecer se essas suspeitas (iniciais) serão confirmadas pela investigação", afirma o texto.

Dependendo do interrogatório, será pedida a prisão preventiva do indivíduo.

* AFP