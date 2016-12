População celebra fim de combates em Aleppo

Alepo 22/12/2016 | 22h53

Milhares de pessoas saíram às ruas de Aleppo na noite desta quinta-feira, apesar do frio glacial, para celebrar o fim dos combates na cidade, após sua conquista total pelas forças do regime sírio.

As comemorações dominaram especialmente o oeste de Aleppo, sob o controle do regime de Bashar al-Assad desde o início da guerra.

"Nossa alegria é imensa. Hoje a vida voltou a Aleppo", afirmou o advogado Omar Halli, confiante em uma "vitória para toda a Síria".

Após o anúncio de que o Exército sírio havia assumido o controle total da cidade, milhares de pessoas ocuparam as ruas e praças de Aleppo para comemorar, constatou o correspondente da AFP.

Muitos exibiam retratos do presidente Bashar al-Assad ou agitavam bandeiras da Síria ou da Rússia, país que apoia militarmente o regime em Damasco.

Os carros circularam pelas ruas com os motoristas buzinando sem parar, enquanto as crianças pintavam os rostos com as cores da bandeira síria.

"Não consigo expressar o que sinto. Há cinco anos que esperamos isto, sofremos com os rebeldes, com a falta d'água e de eletricidade", declarou Rana al Salem, 29 anos, com lágrimas nos olhos.

"Deus, Síria, Bashar e nada mais!" - "Hey, Hey, Hey Aleppo!" - "Com nossa alma, com nosso sangue, nos sacrificamos por ti, Síria!" - gritava a multidão.

"Minha mãe jurou que não me casaria em qualquer outro local que não fosse nossa casa, na cidade antiga", disse à AFP Asaad, 26 anos. "Voltarei à nossa casa e construirei mais um andar para morar após o casamento".

"Aleppo recuperará a influência do passado", afirmou Aly Akkam, um comerciante do antigo pulmão econômico da Síria. Ele espera poder voltar à cidade antiga para reabrir sua loja, que abandonou devido aos combates.

As comemorações não se limitaram a Aleppo e sua conquista foi festejada em diversas outras cidades em poder do regime, como Homs e Latakia.

