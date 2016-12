Polícia do Rio confirma morte de embaixador grego e pede prisão de viúva

Suspeita de crime passional 30/12/2016 | 13h05 Atualizada em

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou no fim da manhã desta sexta-feira, à TV Globo, que é do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, o corpo calcinado encontrado em um carro no Rio nesta semana. Os investigadores ainda pediram à Justiça a prisão da viúva, a embaixatriz Françoise Amiridis, do policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho e de outras duas pessoas. A suspeita é de que a mulher e o servidor seriam amantes e teriam planejado o crime. O Judiciário ainda não se manifestou sobre as solicitações policiais.

O embaixador havia sido visto pela última vez na segunda-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O veículo, localizado sob um viaduto do Arco Metropolitano, é o mesmo que ele havia alugado.

Amiridis, de 59 anos estava de férias no Rio desde o dia 21 de dezembro. O embaixador pretendia retornar a Brasília no dia 9 de janeiro, segundo uma funcionária da embaixada da Grécia.

O portal UOL informou que foi a mulher do embaixador que denunciou seu desaparecimento, na quarta-feira. Ela relatou não ter conseguido contato com ele após ter saído sozinho do apartamento da família em Nova Iguaçu, por volta das 20h. O diplomata saiu de casa em um carro que o casal havia alugado.

Amiridis foi embaixador da Grécia no Brasil desde o início deste ano. De 2001 a 2004, ele ocupou o cargo de cônsul-geral no Rio de Janeiro, além de ter sido embaixador na Líbia, entre 2012 e 2016. Ele vivia havia 15 anos com Françoise e tinha uma filha, de acordo com dados da embaixada grega no Brasil.