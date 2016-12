Nova York 27/12/2016 | 11h36

O petróleo abriu em alta nesta terça-feira em Nova York em um cenário muito tranquilo após um final de semana largo prolongado.

Às 14H00 GMT, o preço do barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega em fevereiro subiu 35 centavos, a 53,37 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex).

* AFP