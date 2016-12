Onze corpos de migrantes são encontrados em praias da Líbia

Litoral africano 28/12/2016 | 10h42

Onze corpos de migrantes, afogados após o naufrágio da embarcação em que tentavam chegar à Europa, foram encontrados em praias perto de Trípoli, capital da Líbia. O anúncio foi feito pelo Crescente Vermelho líbio nesta quarta-feira.



Cinco anos depois da queda de Muammar Kadhafi, a Líbia continua afundada no caos e o país se converteu em uma das principais rotas da imigração clandestina em direção à Europa.



A maioria dos migrantes que partem da Líbia, dezenas de milhares a cada ano, o fazem a partir do oeste do país com destino à Itália, cuja costa se encontra a apenas centenas de quilômetros.

Mais de 5 mil migrantes morreram neste ano na travessia do Mediterrâneo tentando chegar à Europa, segundo a ONU.