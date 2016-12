Ônibus escolares são incendiados em pátio da prefeitura de Luiz Alves 

Suspeita de atentado 29/12/2016 | 08h00 Atualizada em

Um incêndio durante a madrugada no estacionamento da prefeitura de Luiz Alves, no Vale do Itajaí, deixou em alerta moradores do município. O fogo que se alastrou por dois ônibus escolares e ainda atingiu uma caminhonete teria começado por volta das 2h40. De acordo com a Polícia Militar, vizinhos relataram que viram dois homens suspeitos na região minutos antes da ocorrência. Equipes de Bombeiros de Luiz Alves e Navegantes controlaram as chamas. Não há registro de feridos na ocorrência.

A PM comunicou que este seria o primeiro atentado a ônibus registrado em 2016. O fogo foi ateado inicialmente em um ônibus e se alastrou para outro ônibus e ainda uma caminhonete. A PM informou que os Bombeiros conseguiram controlar o fogo por volta das 3h30. O caso está sendo investigado pela delegacia local. Ninguém foi preso até o momento.



Chamas se alastraram por dois ônibus e uma caminhonete no pátio da prefeitura Foto: Divulgação / PM

Vídeo do incêndio em ônibus em Luiz Alves: