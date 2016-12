OAB-SC registra 20 advogados inscritos para vaga de desembargador 

Moacir Pereira 28/12/2016 | 10h02 Atualizada em

A OAB de Santa Catarina registrou 20 advogados inscritos para concorrerem à vaga de desembargador no preenchimento pelo quinto constitucional. Os nomes serão agora analisados pela diretoria da ordem. Os que preencherem todos os requisitos serão depois submetidos ao conselho estadual, que elegerá no inicio de fevereiro a lista sêxtupla a ser enviada ao Tribunal de Justiça.



Favorito

Nos meios advocatícios e judiciais, o candidato mais forte à próxima vaga é do advogado André Dacol. Nascido em Curitibanos e profissional com larga experiência e conceito, Dacol foi o mais votado na última lista da OAB-SC. Há anos integra o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem.

Última sessão

A atual legislatura da Câmara de Florianópolis termina nesta quarta suas atividades, com a última sessão, de forma melancólica. Vereadores presos, outros denunciados e outros que viraram réus em ação penal do Ministério Público estadual. Votam projetos de interesse público, como parcelamento da dívida previdenciária, separação da taxa de lixo do IPTU e redução da alíquota do ITBI.

Arquivo

O projeto de lei do prefeito Cesar Souza Junior, que estava em discussão na Câmara, dispondo sobre os recursos dos fundos municipais do Meio Ambiente e do Direito do Consumidor, deverá ser arquivado. Os dois fundos seriam usados para pagamento de salários dos servidores públicos. Houve forte reação e não será mais apreciado.

