Natal violento deixa 35 mortos na República Democrática do Congo

Goma 26/12/2016 | 12h08

Aldeias atacadas, combates entre milícias e o exército: cerca de 35 civis foram mortos no violento fim de semana de Natal em Kivu do Norte, região leste da República Democrática do Congo, um país majoritariamente cristão.

Vinte e dois civis foram massacrados no sábado e no domingo.

Também no domingo, treze civis hutus morreram em um ataque realizado por milicianos da etnia nande, na localidade de Nyanzale, também em Kivu do Norte.

Além disso, três milicianos nande foram abatidos pelas Forças Armadas da RDC (FARDC) para pôr fim à matança, segundo o chefe da delegacia local.

* AFP