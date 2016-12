Movimento nas rodovias federais de SC deve dobrar no Natal, afirma PRF

Feriado 22/12/2016 | 11h03 Atualizada em

Decretado o verão, Santa Catarina vive a expectativa da chegada de muitos turistas que lotam o litoral e as cidades mais urbanizadas do Estado. E nesta época do ano, nos dias que antecedem o natal e ano-novo, as rodovias registram aumento no volume de veículos. Para este ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prevê o dobro de frota nas estradas catarinenses entre os dias 23 e 26 de dezembro.

Nas estradas concedidas pela AutoPista Litoral Sul, a expectativa é de que 670 mil veículos circulem pelas rodovias de SC e Paraná – volume total 53% maior do que a média registrada em dias normais.

Os dados, segundo o inspetor da PRF Carlos Possamai, são maiores do que anos anteriores por consequência do dia 25 ter caído em um domingo, o que não ocorreu em 2015, por exemplo.

— Em virtude do natal ser em um domingo, a gente espera 100% de aumento nos próximos dias. E nesse período, as regiões urbanizadas devem receber mais atenção, pois as pessoas não necessariamente vão para as praias neste feriado — afirmou Possamai.



Segundo a AutoPista, os dias 24 de dezembro, 1º e 2 de janeiro, quando o trânsito por praça será de 63 mil veículos por dia, devem receber maior atenção na fiscalização.



Os trechos que devem exigir maior atenção dos motoristas catarinenses durante a operação estão localizados próximos as cidades de Joinville, Florianópolis, e nos acessos das cidades litorâneas: Garuva (acesso para Itapoá e Guaratuba), Barra Velha, Piçarras, Penha, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Governador Celso Ramos, Biguaçu, Florianópolis e Palhoça.

Operação Rodoviada

Iniciada em 16 de dezembro, ação da PRF visa a diminuição do número e gravidade de acidentes durante a temporada de verão e férias escolares. Até o dia 5 de março, serão feitas ações educativas e aumento de fiscalização em locais e horários com maior concentração de ocorrências.

