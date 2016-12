Motociclista morre ao bater em uma canaleta na SC-480, em Bom Jesus

Trânsito 25/12/2016 | 09h32 Atualizada em

Um homem de 20 anos morreu na manhã de natal ao bater em uma canaleta no Km 75 da rodovia SC-480, em Bom Jesus. Ele conduzia uma motocicleta Honda, com placas de Xaxim, e não resistiu aos ferimentos após o choque às 6h. O corpo foi levado para Xanxerê.

Foi o quinto acidente com morte em Santa Catarina desde a última sexta-feira. No sábado, foram registrados 32 acidentes nas rodovias federais, um deles vitimou o padre Edilson, prefeito reeleito de Campo Belo do Sul.

Já nas rodovias estaduais, foram registrados 57 acidentes desde a manhã de sexta até a manhã de domingo.