Motociclista de 65 anos morre em acidente em Gaspar

Fatalidade 24/12/2016 | 09h16

O motociclista de 65 anos morreu ao se envolver em um acidente na Rua José Rangel, no Bateias, em Gaspar. A batida envolvendo uma motocicleta e uma Kombi, ambos veículos com placas de Gaspar, aconteceu às 13h30min de sexta-feira.



Leia mais

:: Homicídios, furtos e roubos aumentam em Santa Catarina

:: Terminal do Garcia é assaltado duas vezes no mesmo dia em Blumenau



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o idoso teria perdido o controle da motocicleta e batido na Kombi que estava parada. O motociclista não resistiu e morreu no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).