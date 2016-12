Mortes nas estradas, Mega Sena acumulada e mais três coisas para saber nesta segunda-feira

FIQUE LIGADO! 26/12/2016 | 06h51 Atualizada em

1 - Oito pessoas morrem em acidentes nas estradas durante feriado de Natal

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Desde a madrugada de sexta-feira até o final da tarde de ontem, oito pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito pelo Estado. No feriado de Natal do ano passado, nos quatro dias de contagem, 13 pessoas morreram em acidentes de trânsito pelas cidades e rodovias catarinenses. Leia mais aqui.



2 - Duas casas são atingidas por deslizamento no bairro Progresso



Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

Um deslizamento de terra atingiu duas casas na Rua Gustavo Maier, no bairro Progresso, neste domingo em Blumenau. De acordo com a Defesa Civil, o solo encharcado pela chuva de sábado à noite teria causado o desmoronamento. Uma das casas atingidas estava vazia, a outra era de uma família que precisou deixar o local.



3 - Prêmio acumula e Mega da Virada pode pagar cerca de R$ 225 milhões

Foto: Jean Pimentel / Agência RBS

A Mega da Virada promete pagar um dos maiores valores da história do prêmio. A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado, véspera de Natal, as dezenas do concurso 1889 da Mega-Sena, mas ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou. Saiba mais aqui.



4 - Homem é encontrado morto em posto de combustível em Lages



Um homem de 47 anos foi encontrado morto na manhã de domingo (25) em Lages, na Serra catarinense. Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha marcas de agressão pelo corpo. Segundo a Polícia Militar (PM), teria sido agredido com uma barra de ferro, que estava próxima ao corpo.

5 - Morre padre Edilson, prefeito reeleito de Campo Belo do Sul, em acidente na BR-116

Entre as vítimas dos oito acidentes já registrados neste feriado está o prefeito reeleito de Campo Belo do Sul, Edilson José de Souza, de 50 anos. O padre Edilson, como era conhecido, havia rezado uma missa em Campo Belo do Sul e rezaria outra missa em Urupema antes de seguir para Otacílio Costa — ambos na Serra Catarinense —, pela BR-116, onde passaria o Natal com a família. Leia mais aqui.