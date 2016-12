Morre o primeiro soldado desde o início da nova trégua na Ucrânia

Kiev 29/12/2016 | 11h11

O exército da Ucrânia anunciou nesta quinta-feira que um de seus soldados morreu no leste do país, na primeira baixa militar desde que, em 24 de dezembro, teve início uma nova trégua com os separatistas pró-russos.

O militar perdeu a vida na quarta-feira em situação de combate na localidade de Kurti Blaka, 15 km a norte do reduto rebelde de Donetsk, indica o comunicado militar.

Os separatistas não anunciaram, por sua parte, nenhuma baixa desde o inicio da nova trégua, embora tenham ocorridos choques.

Esse enésimo cessar-fogo foi assinado na semana passada pelos dois grupos sob mediação do Grupo de Contato em que estão representados os governos da Rússia e Ucrânia e a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE).

A Ucrânia sofre há mais de dois anos um conflito entre as forças governamentais e os separatistas pró-russos, que, segundo Kiev e os países ocidentais, são apoiados militarmente pela Rússia, algo que Moscou nega.

O conflito já deixou mais de 9.600 mortos desde seu início, em abril de 2014 e, apesar das várias tréguas firmadas, regularmente são registrados confrontos com vítimas fatais.

