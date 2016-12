Morre o primeiro agente e descobridor dos Beatles

Obituário 31/12/2016 | 11h34 Atualizada em

O primeiro agente dos Beatles, Allan Williams, morreu aos 86 anos, anunciaram neste sábado pelo Facebook os atuais proprietários do clube Jacaranda, que ele fundou em Liverpool, no noroeste da Inglaterra.



"O primeiro proprietário do Jacaranda e o homem que descobriu os Beatles, Allan Williams, infelizmente morreu aos 86 anos", indicou o estabelecimento nas redes sociais.

A banda costumava visitar o Jacaranda, e John Lennon e Stuart Sutcliffe, artista e primeiro baixista do grupo de Liverpool, foram contratados por Williams para pintar um mural no local.

A banda tocou várias vezes ali e foi Williams que conseguiu, em 1960, que os Beatles assinassem seu primeiro contrato importante na cidade alemã de Hamburgo, onde fizeram mais de 280 shows.

Os caminhos do agente e do grupo, que na época era composto por Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Sutcliffe e Pete Best, se separaram em 1961, e a banda assinou um contrato com Brian Epstein, que a levou à glória.

De acordo com a exposição permanente "The Beatles Story", instalada em Liverpool, Williams "ajudou a construir o grupo e a convertê-lo no que conhecemos agora".

O historiador dos Beatles Mark Lewisohn escreveu no Twitter: "Sem Allan Williams não teriam ido a Hamburgo. E, sem Hamburgo, sem Beatles".

