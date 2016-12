Catarinense 2017 29/12/2016 | 07h01

Metropolitano é o time do Vale com mais interrogações a um mês do Estadual

Almirante Barroso e Brusque já iniciaram a preparação para a competição

Cesar Paulista terá pouco tempo de trabalho antes da estreia do Metrô. Foto: Sidnei Batista / Divulgação

Augusto Ittner augusto.ittner@santa.com.br

Para o torcedor, 31 dias parecem uma eternidade. São semanas que insistem em passar em ritmo de tartaruga e que antecedem a estreia no Campeonato Catarinense de 2017. Para blumenauenses e brusquenses, então, essa apreensão é ainda maior. Sem entrar em campo há 153 e 166 dias respectivamente, Brusque e Metropolitano vivem momentos diferentes quanto à preparação para o Estadual.



Enquanto o Verdão de Blumenau vive um misto de dúvida e desconfiança, com a direção mantendo os reforços sob sigilo, o clube da cidade vizinha já iniciou a preparação e confirmou nomes de impacto como o volante Boquita, ex-Corinthians, e o goleiro Dida, ex-Metrô.



Pelos lados litorâneos do Vale do Itajaí, o destaque fica para o nem-tão-novato-assim Almirante Barroso, recém-campeão da Série B do Catarinense e que retorna à elite após 46 anos. O alviverde de Itajaí confirmou há 10 dias a renovação do contrato com 15 jogadores remanescentes da Segundona e também a sequência do trabalho do técnico Renê Marques.



ALMIRANTE BARROSO



Na prática, o time itajaiense é o que há mais tempo se prepara para o Campeonato Catarinense. O clube emendou o fim da Série B do Estadual, em 27 de novembro, com o início da pré-temporada. No total, 15 jogadores renovaram contrato, entre eles o eleito melhor meio-campista da Segundona de Santa Catarina, Anderson Safira.



Quando iniciou a preparação:

14/12



Estreia:

Contra o Joinville (C), 28/1, às 17h



Principal contratação:

Anderson Safira



Reforços confirmados:

Goleiros – Rodolfo, Hudson e Edmar

Laterais – Marlon Pichu, Adriano Chuva, Eduardo, Rodolfo e Paulo Meneses

Zagueiros – Dieyson, Téssio e Robenval

Meias – Rodrigo Couto e Anderson Safira

Atacantes – Carlos Henrique, Bruno Meurer, Jefferson Paulista e Neto



"Estou muito feliz pelo fato da diretoria ter comprado a ideia de começarmos antes o trabalho. Iniciamos logo a preparação com os remanescentes e não houve tempo para perder a condição física que adquirimos durante a Série B", Renê Marques, técnico do Almirante Barroso.



BRUSQUE



Com a permanência de Mauro Ovelha no comando técnico, a diretoria buscou jogadores conhecidos para a disputa do Estadual. Já com a vaga na Série D do Brasileiro do próximo ano assegurada, o clube trouxe atletas conhecidos como Boquita, ex-Corinthians; Diogo Roque, ex-Londrina e o goleiro Dida, ex-Metrô e renovou com destaques da Série D, como o volante Carlos Alberto.



Quando iniciou a preparação:

19/12



Estreia:

Contra o Figueirense (F), 28/1, às 19h30min



Principais contratações:

Dida, Boquita e Diogo Roque



Reforços confirmados:

Goleiros – Dida e Ricardo

Laterais – Rodrigues, Luiz Renan, Willian, Márcio Vinícius, Fernando, Pará

Zagueiros – Negueti, Renato e João Renato

Meias – Carlos Alberto, Boquita, Mineiro, Eliomar, Jean, Diogo Roque, Lucas Venzon, Maurílio, Luizinho, Kaio, Eduardo, Willian Matheus, Pedrinho, Mineiro,

Atacantes – Renan, Danielzinho, Michel Douglas,



"Acho que o fato de termos começado a preparação antes do fim do ano será um ganho enorme em relação à preparação. Fizemos essa opção e esperamos que isso ajude no início da competição", Mauro Ovelha, técnico do Brusque, em entrevista à rádio Cidade.



METROPOLITANO



É o time que mais gera desconfiança dos 10 que disputarão o Estadual. Oficialmente, até agora o clube blumenauense confirmou a manutenção do lateral-esquerdo Juninho e o volante Élber. O zagueiro Maurício, o goleiro Igor Koehler e o meio-campo Beto também permanecem no elenco. Todas as contratações são mantidas em sigilo e, entre os nomes que surgem nos bastidores, está o atacante argentino Trípodi.



Quando inicia a preparação:

2/1



Estreia:

Contra o Tubarão (C), 29/1, às 17h



Principais contratações:

Nenhuma oficializada



Reforços confirmados:

Goleiro – Igor Koehler

Lateral – Juninho

Zagueiro – Maurício

Meias – Beto e Élber

Atacante – Nenhum oficializado



Especulações:

Entre os nomes que surgem como prováveis reforços estão o goleiro Ricardo Vilar (ex-São Paulo-RS), o zagueiros Júnior Fell e Elton (que confirmou à reportagem que se apresenta no dia 2, informação não oficializada pelo clube), o lateral-direito Marananhão (ex-Santos), o volante Kennedy (ex-Ituano-SP) e os atacantes Mariano Trípodi (ex-Ferro Carril-Arg) e Sabiá (ex-Juventus).



"Nossa preocupação é o tempo curto de trabalho, porque logo que começamos o campeonato já temos uma sequência de três jogos em uma semana. Um bom planejamento é essencial para que a gente erre o menos possível e chegue bem para essas partidas", Cesar Paulista, técnico do Metropolitano.