Maior temperatura no Brasil nesta terça-feira é registrada em SC

Nem mesmo o Nordeste brasileiro ou os países do Oriente Médio tiveram uma terça-feira tão quente. A conclusão é do meteorologista da Epagri Ciram, órgão estadual de monitoramento do clima, Marcelo Martins.

A maior sensação de calor do dia foi no bairro Vila Nova, em Joinville, onde a combinação de alta temperatura e umidade relativa do ar fez os moradores sentirem na pele como se estivessem encarando 56°C. Mas a maior temperatura do dia é de Blumenau, onde os termômetros da prefeitura da cidade marcaram 41,3°C na tarde desta terça-feira.

Segundo Bianca Souza, da Central RBS de Meteorologia em SC, essa temperatura é a maior registrada em Blumenau desde que começaram as medições pelo AlertaBlu em janeiro de 2014. Foi também a maior do Brasil nesta terça-feira.

Em Florianópolis, onde fez 37,4°C com sensação de 45°C, segundo Bianca, é o dia mais quente desde dezembro de 2012.

Para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro os termômetros marcavam 39°C às 15h, enquanto no Nordeste a maior temperatura foi em São João do Piauí, com 37,2°C. Mesmo regiões semi-desérticas como no Oriente Médio, que costumam ter altas temperaturas durante o dia, a máxima não passou de 30°C, segundo Martins. Em Dubai, por exemplo, a foi de 29°C.



Confira as cidades catarinenses com maior temperatura em SC:

Blumenau: 41,3°C com sensação de 44°C



Joinville: 39,67°C com sensação de 56°C



Corupá: 40,1°C com sensação de 47°C

Jaraguá do Sul: 39,8°C com sensação de 45°C

Florianópolis: 37,4°C com sensação de 45°C



Fontes: Epagri Ciram/Alertablu/Central RBS de Meteorologia SC

