Limpeza torna-se diária nas principais praias de Florianópolis 

A limpeza urbana da Comcap passa a ser diária nos principais balneários de Florianópolis. O reforço será de 121 trabalhadores em contrato temporário depois do Natal.

A limpeza da orla será feita diariamente em todos os balneários, e a coleta convencional, seis vezes por semana nos principais balneários do Norte e nas ruas gerais do Sul da Ilha.

Nos balneários Daniela e Jurerê Internacional, Cachoeira do Bom Jesus (praia), Lagoinha, Ponta das Canas e Praia Brava, a coleta será feita de domingo a sexta, no período da noite. Nos demais balneários, incluindo Jurerê Tradicional, de segunda a sábado, durante o dia.

A coleta convencional noturna será realizada de domingo a sexta, a partir do dia de Natal. A coleta seletiva será mantida nos mesmos dias e horários em todos os balneários. Na coleta, haverá o reforço de 68 garis e 14 motoristas em contrato temporário.

Lixo zero na praia

De acordo com o gerente do Departamento de Coleta da Comcap, Ulisses Bianchini, o empenho da Comcap nesta temporada será para conseguir a colaboração do usuário. Tanto para acondicionar adequadamente os resíduos em contentores e para que estes equipamentos sejam dispostos na rua no horário certo, quanto para que seja reduzida a produção na orla.

— Não faz sentido o veranista ir à praia com uma sacola cheia de bebidas e alimentos e, depois de consumi-los, largar lá as embalagens que deveriam ser encaminhadas à coleta seletiva — aponta.

Adequação de custos



Nas últimas temporadas, a Comcap conseguiu reduzir custos operacionais da coleta em praticamente meio milhão de reais, depois de investir em novos caminhões coletores e na descentralização dos roteiros. A mesma logística será aplicada este ano com limpeza noturna na orla e o uso de seis quadriciclos para o transporte dos resíduos até as caixas estacionárias instaladas em pontos estratégicos dos balneários.

Aumento de 56% no pico do verão



A produção de resíduos sólidos em Florianópolis aumentou 56% no pico do verão passado. Entre metade de dezembro e de janeiro deste ano, por exemplo, foram gerados 8,3 milhões de quilos de resíduos a mais do que num mês de baixa temporada.

Com uma média de 1,1 quilo de produção de resíduos per capita, é como se, nestes dias de verão, vivessem em média 713 mil em Florianópolis. Essa produção já começou a aumentar nas últimas semanas pelos Ingleses e Barra da Lagoa. Em Jurerê e nas praias do Sul, ainda se mantém estável.

A coleta convencional e a seletiva serão mantidas normalmente no Natal e Ano Novo.

