Leonel Pavan será o novo secretário de Turismo, Cultura e Esporte

22/12/2016

O deputado estadual Leonel Pavan está definido como novo secretário de Turismo, Cultura e Esporte. Esteve reunido com Raimundo Colombo, quando ficou decidido também que assumirá o cargo dia 9 de janeiro. O presidente da Santur, Valdir Walendowski, continua no cargo. Já o professor Rodolfo Pinto da Luz assumirá a presidência da Fundação Catarinense de Cultura. E o novo presidente da Fundação Catarinense de Esporte será Erivaldo Caetano Junior, Vadinho.

Saúde

O deputado médico Vicente Caropreso continua sendo o nome preferido do governador para a Secretaria da Saúde. A bancada estadual do PSDB que, por maioria, liberou Pavan, pediu tempo para se posicionar sobre o novo cargo. Um dos problemas: com a saída de dois deputados tucanos, assumem na Assembleia Dóia Guglielmi, do Sul, e também Nilson Gonçalves, que agora está filiado ao PR. Segundo: os tucanos querem saber qual a real situação da Secretaria da Saúde para 2017.

Recesso

Governador Raimundo Colombo cancelou todas as entrevistas que costuma dar em dezembro para o tradicional balanço de fim de ano. Continua na expectativa de novas informações do Superior Tribunal de Justiça sobre a suposta investigação de recursos da Odebrecht doados à campanha de 2014. Viajou para Lages, onde vai passar as festas de Natal com a família.



Os fujões

Vereadores de Florianópolis que não compareceram à sessão que decidiria sobre prazo de 5 de março para pagamento da cota única do IPTU: Aldércio Furlan, Celso Sandrini, Dalmo Meneses, Edmilson Pereira Junior, Jerônimo Alves Ferreira, Marcos Espíndola (Badeco), Pedro de Assis Silvestre, Roberto Katumi e Ricardo Camargo Vieira. É com eles que milhares de contribuintes prejudicados devem agora se queixar.

