Lauro Bacca: "Continuaremos a circular em carrocerias de caminhão adaptadas"

Opinião 22/12/2016 | 06h01

O edital para o transporte público coletivo de Blumenau é um calhamaço que afugenta qualquer leitor que não tenha bastante tempo ou interesse direto no assunto. Por isso vamos nos ater um pouco mais ao Anexo 1.3, que trata da especificação básica proposta para os ônibus em Blumenau, com as rápidas considerações e curiosidades que seguem:

- No geral o aspecto dos novos ônibus lembra muito os que já circulavam na cidade pelas empresas Glória, Rodovel e Verde Vale. Entre as novidades consta a cor prata de toda a frota, a oferta de serviço de internet sem fio a bordo, pontos de recarga de celulares e similares (estes de utilidade questionável), disponibilidade na internet dos itinerários, transparência e acessibilidade a inúmeras informações entre outras.

- Não há previsão de ônibus com ar-condicionado. Mais um motivo para que, pelo menos os tetos (externos) dos ônibus sejam pintados de branco reflexivo, de forma a refletir o calor do sol e amenizar a temperatura interna nos dias quentes que ocorrem na maior parte do ano em Blumenau. Quem ainda não acredita que isso ajuda, dê um pulinho em Londres sem sair de casa, no Google Earth e confira com seus próprios olhos que a maioria dos famosos ônibus vermelhos londrinos já circula com os tetos pintados de branco.

- Existe previsão de vidro fumê ou padrão Contram nas janelas. Ponto a favor do conforto dos usuários.

- Outros pontos positivos são a adaptação da frota a combustíveis ou fonte de energia menos poluentes. Não percebi menção ao Óleo Diesel 10, bem menos poluente que os demais, como já se exige na Europa (que agora parte para padrões ainda mais rigorosos, com o Diesel Euro 5), visando melhor controle da poluição do ar nas cidades. Espera-se que os ônibus novos, pelo menos, saiam de fábrica assim adaptados.

- Não há previsão de ônibus com piso baixo, importante para o conforto dos usuários, principalmente os idosos. Continuaremos a circular em carrocerias de caminhão adaptadas para transporte de humanos.

- O edital menciona o máximo de 32 lugares sentados nos ônibus articulados mas na figura do padrão interno deles constam 33 assentos.

- Há confusão entre as figuras 1-2 e 7-8, que, ao que parece, são exatamente iguais, no entanto designando tipos de ônibus diferentes. Há também na figura 4 uma menção a um banco duplo atrás do motorista quando no desenho consta um banco simples.

Detalhes mínimos mas que podem gerar confusão lá na frente.

A coluna deseja um Bom Natal e muita tranquilidade de espírito a todos os leitores!