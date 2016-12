Jura Arruda: Papai Noel da televisão

Crônicas do Anexo 23/12/2016 | 08h01

– Para começo de conversa, Papai Noel é coisa da televisão. Nunca vi porcaria de Papai Noel nenhum aqui na rua; depois, que nunca ganhei o presente que pedi. Olha só: pedia uma bicicleta, ganhava uma boneca com olho pintado que descascava no dia seguinte; pedia um videogame e ganhava um fogãozinho de plástico. Que Papai Noel, o quê!? Entendeu, agora? – Cecília terminou de falar e saiu em disparada – achei!



O irmão mais novo seguiu-a com dificuldade pelo mato. Quando chegou, a irmã empunhava um galho de árvore maior que ela.



– Esse está ótimo, Cecília.



A mãe mandou Cadu e Cecília limparem o vaso e buscarem terra para poder enfiar o galho. De uma caixa guardada sobre o guarda-roupa, tirou enfeites. Poucas horas depois, terminavam de montar a árvore.



– Deixem seus pedidos para o Papai Noel – falou a mãe.



As crianças olharam-se com cumplicidade, mas, por esperança ou obediência, trataram de escrever seus desejos. O mais novo, ainda pensando no que lhe falara a irmã horas antes, pensou muito antes de desenhar seu pedido. Cecília, abusada, escreveu com sua letra em formação que queria uma viagem para a Disney.



Os pesadelos de Cadu haviam diminuído desde a última visita à terapeuta, mas naquela noite voltou a acordar exausto e suado. Levantou-se ainda zonzo, calçou as Havaianas surradas e foi buscar um copo d’água. Da cozinha, viu o pai abrindo os bilhetes deixados sob o galho de Natal, enquanto a mãe assistia na TV ao anúncio de uma loja, com um Papai Noel gordo e feliz, segurando inúmeras caixas de presente.



– Cecília, Cecília. Acorda.



A irmã, de sono pesado, custou a acordar. Quando o fez, Cadu estava sobre ela, chacoalhando seu queixo desesperadamente.



– Ai, Cadu, me deixa dormir!



– Cecília, Cecília, eu descobri tudo.



Não há chaminés em todas as casas do mundo. Em algumas, mal há telhados. Nessas, não estacionam trenós.