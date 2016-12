Já é ano novo! Confira lugares no mundo em que 2017 chegou

Virou 31/12/2016 | 10h44

No Brasil 2017 ainda não chegou, mas o ano novo já é realidade para alguns países ao redor do mundo. Devido a fusos horários diferentes, Nova Zelândia, ilhas da Oceania e algumas cidades da Austrália celebraram a chegada do dia 1º de janeiro. Saiba mais abaixo.

Foto: Saeed Khan / AFP

Em Sydney, os fogos começaram antes da virada. As luzes iluminaram o famoso prédio da Opera House.

