Inundações matam 50 pessoas na República Democrática do Congo 

Chuva 29/12/2016 | 07h15

Ao menos 50 pessoas morreram no sudoeste da República Democrática do Congo (RDC) devido a inundações provocadas por chuvas torrenciais e pela cheia do rio Kalamu na terça-feira, indicaram fontes oficiais.



— A chuva de segunda e terça-feira em Boma deixou ao menos 50 mortos — declarou à AFP Jacques Mbadu, governador da província de Congo Central.

Leia mais

Natal violento deixa 35 mortos na República Democrática do Congo

Confrontos entre seguidores de seita e policiais deixam 17 mortos na República Democrática do Congo



A busca por outros corpos soterrados prossegue, disse o governador.

Segunda cidade da província do Congo central, Boma abriga o único porto da RDC no oceano Atlântico. É banhada por dois rios, o Kalamu e o Lovo.

— Boma está destruída. Em menos de duas horas as águas subiram até dois metros acima do nível normal — disse Mbadu. — Ao menos 500 casas foram destruídas e milhares de pessoas ficaram sem-teto — acrescentou.

A RDC é um dos países mais pobres do planeta e dois terços de seus cerca de 70 milhões de habitantes vivem abaixo da linha da pobreza, com 1,25 dólares diários.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP