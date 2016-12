Instituto Kairós termina 2016 com balanço positivo na recuperação de dependentes químicos

Moacir Pereira 30/12/2016 | 10h03 Atualizada em

Instituto Kairós, fundado em 2000 e presidido pelo padre Prim, com sede em Biguaçu, termina o ano com um robusto balanço de atendimento à recuperação de drogados por meio de atividades terapêuticas no meio rural. Revela, também, que realizou atendimento psicológico preventivo de 881 alunos, sendo 222 do Colégio Catarinense, 180 do Instituto Guga Kuerten, 219 do Colégio Nossa Senhora de Fátima, 120 do Colégio Santa Catarina, 100 da Escola Donato, 40 do Colégio Maria Montessori.



Vai melhorar

Presidente do Sindifisco e vice da Fenafisco, Fabiano Dadan, está otimista com o reaquecimento da economia no segundo semestre de 2017. Ele e os colegas do fisco estadual já registraram pequena subida da curva da receita estadual, e os setores produtivos também dão sinais de que o desejado reaquecimento comece no primeiro semestre para deslanchar a partir de julho/agosto.

"Apoio"

Um tal de Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público emitiu nota de apoio à greve dos empregados do Imperial Hospital de Caridade. Além de publicar grosseiras mentiras, solidarizou-se com os grevistas que abandonaram os pacientes internados no mais antigo hospital do Estado.

Para este Fórum a vida humana pouco ou nada vale.

Em campanha

O procurador-geral de Justiça, Sandro Neiss, lançará em janeiro um site especial de sua campanha à reeleição como chefe do Ministério Público estadual. As primeiras mensagens de sua campanha foram lançadas na segunda quinzena de dezembro, com apresentação de seu plano de ação baseado em três pilares: solidariedade, eficiência e resultados.

