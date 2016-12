Idoso de 65 anos é assassinado em posto de combustíveis em Blumenau

Crime 26/12/2016 | 08h40 Atualizada em

Um homem de 65 anos foi morto na madrugada desta segunda-feira na Rua 2 de Setembro, na Itoupava Norte, em Blumenau. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Blumenau, que foi acionado para atender a ocorrência por volta das 5h40min, ao chegar ao Auto Posto JZ o homem já não apresentava sinais vitais.



A vítima identificada como Sebastião da Silva Munis, trabalhava há quatro meses como vigia no local, segundo informações de familiares. Ele sofreu um ferimento nas costas e morreu antes mesmo de ser socorrido pelos bombeiros. A Polícia Militar de Blumenau também esteve no local do óbito, mas ainda não é possível afirmar o motivo do crime.



O corpo do idoso será velado na Capela Luterana do Testo Salto, em Blumenau, e o sepultamento está previsto para ocorre na terça-feira, às 9h, no Cemitério Evangélico do Testo Salto.