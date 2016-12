Idosa de São José é transportada em ambulância com um saco plástico na cabeça 

Saúde 26/12/2016 | 17h33 Atualizada em

Desde o dia 13 de dezembro que a vida da moradora do bairro Areias, de São José, dona Ivonete da Rosa, de 67 anos, e de seus filhos, como Michele da Rosa Mello, de 33 anos, virou um pesadelo. Deficiente visual e física, ela fraturou o braço e o pé em uma queda. Foi levada pela família para o Hospital Regional de São José onde continua internada até hoje. Mas foi na última sexta-feira (23), quando precisou ser deslocada para uma clínica em Florianópolis para fazer uma tomografia, que foi surpreendida por uma situação incomum.



Com fortes enjoos, dona Ivonete passou o trajeto inteiro com um saco plástico na cabeça, orientação dada pelos técnicos da ambulância para não sujar o veículo, caso passasse mal e vomitasse. A família, indignada com a atitude, registrou boletim de ocorrência e pretende procurar o Ministério Público.

Foto: Michele Mello / Arquivo Pessoal

Segundo Michele da Rosa Mello, que está afastada do trabalho por problemas de saúde, dona Ivonete ficou quatro dias internadas no setor de emergência do Regional, e no quinto dia, foi transferida para o 5º andar, onde esperaria por uma cirurgia.

— Como o equipamento de tomografia estava quebrado no Hospital Regional — ao menos foi o que eles falaram — deslocaram ela na última sexta, às 11h, para fazer o exame na clínica Baía Sul. Lá ela foi muito bem tratada. Mas como minha mãe pesa 150 quilos, ela não pode fazer o exame naquela máquina também. Só que ela passou muito mal no local, vomitou muito — contou a filha.

Os funcionários da clínica, de acordo com Michele, prontamente atenderam sua mãe e chamaram novamente a ambulância do Regional para encaminhar dona Ivonete ao Baía Sul.

— Os profissionais da clínica explicaram tudo o que aconteceu ao técnico da ambulância. Aí ele disse para colocar o saco plástico na cabeça da minha mãe para ela não sujar o carro, caso vomitasse de novo. Ele disse que outras pessoas seriam transportadas ainda naquele dia na ambulância. Mas imagina se ela passasse mal? Ela poderia ser asfixiada com o plástico — afirma a filha.

Quando chegou ao hospital, dona Ivonete voltou ao quarto no 5º andar onde ainda aguarda a cirurgia. Segundo Michele, nem medicação mais ela está recebendo.

— Eles falaram ainda que a cirurgia nem deve sair este ano — reclama.

Secretaria de Saúde não se manifesta



Nesta segunda-feira, Michelle e o irmão foram até a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami) de São José para registrar um boletim de ocorrência de maus tratos. A Hora procurou o delegado responsável para falar sobre o caso, mas a equipe está em recesso e ninguém pode falar sobre o assunto no local.



A Secretaria de Estado de Saúde, responsável pela gestão do Hospital Regional de São José, também foi procurada. Mas a assessoria de imprensa respondeu que toda equipe está de recesso e ninguém poderia responder pelo caso, nem da Secretaria, nem da direção do Regional. Somente depois do dia 9 de janeiro que averiguariam sobre o caso. Não foi confirmado qual o procedimento correto neste tipo de situação, e nem quando dona Ivonete passaria por uma cirurgia.

Leia mais notícias da Grande Florianópolis