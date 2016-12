Homem é morto e criança fica ferida após troca de tiros no Norte da Ilha

HOMICÍDIO 28/12/2016 | 06h25 Atualizada em

Um homem foi baleado e morto na tarde desta terça-feira no bairro Córrego Grande, no Norte de Florianópolis. Segundo informações da central de emergência da Polícia Militar (PM), uma criança de um ano também foi ferida com um tiro no braço. A vítima foi encaminhada para o hospital Joana de Gusmão e segue internada.

A Polícia Civil, Instituto Geral e Perícias (IML) e PM estiveram no local para recolher o corpo e realizar os procedimentos necessários. Mesmo com buscas, o suspeito de cometer o crime ainda não foi encontrado. Ainda não há informações sobre o que teria motivado os disparos.

