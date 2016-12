"Há muita violência, corrupção e egoísmo" Arcebispo Dom Wilson Jönck 

Moacir Pereira 24/12/2016 | 14h14 Atualizada em





O que está marcando o Natal deste ano em Santa Catarina?

O especial reside no fato de que o Natal é muito bem celebrado. É uma marca do Estado, com presépios, enfeites, luzes e muitas celebrações. E uma alegria muito grande porque assinala o encerramento do Ano da Misericórdia. O Natal nos mostra exatamente a misericórdia com encarnação de Jesus, o Deus que se faz homem.

Natal é tempo de paz, reconciliação, harmonia. Contraste com estes tempos de intolerância e muita violência. O que está faltando?

No tempo do Advento há uma leitura do profeta Isaias, anunciando que há um lugar e um tempo em que o leão e a vaca vão pastar juntos, em que a criança vai brincar na cova da cobra. Este é o desejo profundo do ser humano. São Thomás de Aquino dizia: ¿Se o ser humano tem desejo, ele pode ser realiado¿. Como seres humanos, não conseguimos realizar este sonho. Muita violência, corrupção, um pisando no outro, muito egoísmo. Este é o ser humano adorado por si e governado por si mesmo. Mas é possível um mundo de paz, entendimento e justiça, com a vivência cristã. E este é o grande fato para celebrarmos o Natal. O ensinamento cristão indica o caminho deste desejo de vida em paz e felicidade do ser humano.

A sociedade catarinense, pelo que o senhor testemunha, melhorou ou piorou?

É difícil dizer. Fico muito contente ao verificar o que acontece em nossa Arquidiocese. As comunidades caminham no bem, há o desejo e buscar coisas novas, de se engajar nas obras sociais dentro do espírito evangélico. Há muita coisa boa. Foi possível realizar muitas no Ano da Misericórdia.

O que o senhor gostaria que acontecesse no próximo ano?

Gostaria que em cada família, em cada coração, Jesus encontrasse um lugar para viver. Tenho certeza de que em cada família, em cada núcleo social haverá disposição de lutar por justiça social, por relacionamento maior com o próximo e com Deus. Verifico que há muita gente boa trabalhando pelo próximo. Há hoje sensibilidade maior do que anos passados. Há um acordar maior.

Escultores

Repetindo iniciativa desde 2009, o município de Treze Tílias oferece uma programação natalina para os visitantes. Uma das atrações é o Presépio de Esculturas. São peças do nascimento de Cristo esculpidas em cedro pelos artistas locais. Treze Tílias, no Alto Vale do Rio do Peixe, é a Capital Nacional das Esculturas.

O relator

A investigação que se encontra no Superior Tribunal de Justiça sobre as denúncias de que o advogado André Agustini Moreno teria recebido doações da Odebecht chega no fim do ano sem novidades.

Na Câmara dos Deputados circula a informação que os documentos enviados pelo juiz Sérgio Moro estão sendo analisados pelo ministro Luiz Felipe Salomão.

Em dia

Professora Terezinha Debatin enviou relatório ao Centro Administrativo comunicando que foram pagos todos os pagamentos dos fornecedores. Presidente da Fundação Catarinense de Cultura anunciou ter aprovado o projeto Verão Cultural, com dezenas de atividades artísticas e culturais durante a temporada em Florianópolis. No mês de dezembro inaugurou também a Biblioteca do Espaço de Arte, com 3 mil livros.

Brasilian

O acordo de leniência que o grupo Odebrecht e a Brasken firmaram nos Estados Unidos fez explodir a maior bomba política desta véspera de Natal. São acusados de recebimento de propinas milionárias para as campanhas do PT Lula, Dilma, Palocci e Mantega. A dúvida agora é se Lula será preso antes ou depois das condenações pela Justiça.

Este domingo de Natal constitui data especial para a família Malinverni, de Lages. A viúva do consagrado artista Agostinho Malinverni Filho, dona Maria do Carmo Mariechen, vomemorará 90 anos. Além de personalidade cativante, é uma heroína em defesa da arte do marido, falecido há 45 anos em Lages. É a responsável pela preservação do Museu Malinverni Filho, o artista das araucárias e das esculturas. Sua última obra foi a belíssima ¿Mãe¿, que pode ser apreciada na Maternidade Tereza Ramos. Dona Mariechen, segurando uma boneca, foi modelo para a execução da obra. A mãe com olhar sublime amamentando o filho recém nascido.

