Final do "The voice Brasil" e outras atrações para ver na TV na noite desta quinta-feira

Dan Costa, Danilo Franco, Afonso Capello e Mylena Jardim disputam o prêmio da quinta edição do reality show musical Foto: TV Globo / Divulgação

Final do "The voice Brasil"

O The voice Brasil chega ao fim nesta quinta-feira, às 22h15min, na RBS TV. Depois de disputas acirradas no palco e shows emocionantes, os finalistas Dan Costa (time Lulu Santos), Mylena Jardim (time Michel Teló), Afonso Capello (time Carlinhos Brown) e Danilo Franco (time Claudia Leitte) tentam conquistar o voto do público. Além dos competidores, que cantarão sozinhos, a finalíssima também terá apresentações especiais dos técnicos.

Theodore Dalrymple no "Roda viva internacional"

Theodore Dalrymple no "Roda viva internacional" Foto: Jair Magri / TV Cultura/ Divulgação

O Roda viva internacional exibe nesta quinta-feira a entrevista inédita com o psiquiatra e escritor britânico Theodore Dalrymple, pseudônimo de Anthony Daniels. A partir das 23h30min, na TV Cultura, o autor de Não com um estrondo, mas com um gemido — A política e a cultura do declínio fala sobre a desigualdade social, os limites da neurociência e a saída do Reino Unido da União Europeia, entre outros assuntos.

"Que marravilha!" de Ano-Novo

Chef Claude Troisgros Foto: Jardim Movel / GNT

Claude Troisgros gostou tanto de celebrar o Natal em uma programa especial na Rocinha que decidiu repetir a dose no Que marravilha! de Ano-Novo. O chef convidou alguns amigos para uma festa ragada a samba, drinks com frutas tropicais e comidinhas na brasa. Participam nomes como Rodrigo Hilbert, Diogo Nogueira e Roberta Sá. Já o cardápio terá churrasco com picanha, bife de chorizo, brochete de legumes, espetos de polvo, camarões e frango, costela de tambaqui com molho verde e manteiga de ervas. A atração vai ao ar às 21h45min, no GNT.

