Exército iraquiano lança segunda fase da ofensiva contra EI em Mossul

Bagda 29/12/2016 | 06h22

As forças iraquianas lançaram nesta quinta-feira a segunda fase da ofensiva para reconquistar a parte oriental de Mossul, nas mãos do grupo extremista Estado Islâmico (EI) há quase dois anos, anunciou um comandante.

"Foi lançada a segunda fase para liberar a parte oriental de Mossul", disse à AFP o tenente-general Abdelghani al Asadi, do Comando Antiterrorista Iraquiano (CTS), força de elite do exército.

"Às 07h00 (02h00 de Brasília), nossas forças começaram a avançar no bairro de Al Qods e enfrentam o inimigo que resiste", acrescentou o militar.

Simultaneamente, os soldados iraquianos avançam nos fronts norte e sul, fora da cidade de Mossul, segunda do Iraque e último reduto do EI, que havia se apoderado dela em junho de 2014.

Desde o início da ofensiva contra Mossul, no dia 17 de outubro, as forças de elite reconquistaram vários bairros do leste da cidade, se aproximando da margem oriental do rio Tigre, que divide a cidade em dois.

Mas os extremistas do Estado Islâmico continuam ocupando a totalidade dos bairros da margem ocidental do Tigre.

Na terça-feira passada, o primeiro-ministro iraquiano havia afirmado que as forças de segurança precisavam de "três meses para eliminar" o EI de Mossul.

As forças iraquianas, apoiadas pela coalizão internacional antiextremista dirigida pelos Estados Unidos, encontram uma forte resistência por parte dos combatentes do EI.

O grupo extremista continua, por sua vez, lançando atentados nas zonas de onde foi expulso.

* AFP