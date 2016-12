Ex-zagueiro do Figueirense é anunciado no Coritiba

De casa nova 22/12/2016 | 17h19 Atualizada em

O Coritiba anunciou, nesta quinta-feira, seu primeiro reforço para a temporada 2017: o zagueiro Werley, que defendeu o Figueirense neste ano. O defensor de 28 anos assinou contrato de dois anos com o clube paranaense. Além do time catarinense, Werley acumula passagens pelo Grêmio, Santos e Atlético-MG.

Werley se apresenta ao Coxa no dia 4 de janeiro, para a pré-temporada.

- O que eu sei é que o Coritiba é um grande clube do futebol brasileiro, muito organizado, tem uma torcida que empurra o time durante os 90 minutos. Eu sei o quanto é difícil enfrentar o Coritiba aqui dentro. Estou muito feliz de estar podendo chegar em um clube deste tamanho, estruturado, que dá todas as condições pra que o atleta possa desempenhar sua atuação da melhor forma possível - disse o atleta, ao site oficial do Coritiba.

No Figueirense, Werley atuou em 24 partidas, sendo 21 pela Série A do Brasileiro e três pela Copa do Brasil.

Foto: Reprodução / Coritiba / Site Oficial

