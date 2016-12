Estragos do ciclone na Ressacada levam estreia do Avaí para Curitiba

PRIMEIRA LIGA 30/12/2016 | 15h42 Atualizada em





A Primeira Liga inverteu o mando de campo da estreia do Avaí. O jogo contra o Paraná será em Curitiba, dia 25 de janeiro, quarta-feira, às 19h15. O jogo estava previsto para a Ressacada, mas o conserto da cobertura do setor A, danificado pelo ciclone do dia 4 de dezembro, não estará pronto.

O pedido partiu do Avaí. O clube projeta a conclusão da obra para o primeiro jogo em casa pelo Campeonato Catarinense, dia 2 de fevereiro, contra o Metropolitano. O custo é de R$ 500 mil.

Com isso, a Primeira Liga deverá inverter também o mando de campo do segundo jogo do Avaí, contra o Londrina, que será em Florianópolis. Já o Figueirense estreia na competição contra o Londrina, no Orlando Scarpelli, também dia 25 de janeiro, às 19h15min.

Na segunda rodada, o alvinegro do Estreito visita o Paraná. O clássico entre Figueirense e Avaí, na terceira rodada, será no Scarpelli. O primeiro catarinense a entrar em campo pela competição será o Criciúma, contra o Fluminense, na terça-feira, 24 de janeiro.

A Chape recebe o Joinville na quinta-feira, dia 26, em seu primeiro jogo oficial após o acidente.