Especial de Roberto Carlos e outras atrações para ver na TV na noite desta sexta-feira

Dicas da programação 23/12/2016 | 19h02 Atualizada em





Caetano Veloso, Gilberto Gil e Roberto Carlos Foto: Mauricio Fidalgo / TV Globo/Divulgação

Especial Roberto Carlos

O tradicional especial de fim de ano com Roberto Carlos vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h15min, na RBS TV. Participam da atração nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte e Zeca Pagodinho. Mas o maior destaque fica por conta da presença internacional de Jennifer Lopez. No repertório, estarão Emoções, Como vai você e Jesus Cristo.

Leia mais:

Novo reality da Netflix acompanha turnê do youtuber Cameron Dallas

Confira quatro opções de diversão gratuita no fim de semana de Natal



Série "Caçadores de trolls" para crianças

Jim Lake Jr, descobre uma civilização secreta de trolls Foto: Netflix / Divulgação

O talentoso Guillermo del Toro (de Labirinto do fauno e A colina escarlate) leva à Netflix uma história sobre dois mundos prestes a colidirem. Inspirado no livro homônimo de Toro e Daniel Kraus, a série de animaçãoCaçadores de trolls mostra como Jim Lake Jr, um adolescente normal, descobre uma civilização secreta de trolls no subterrâneo de sua cidade por meio de um amuleto místico. Sem querer, ele acaba no cargo de caçador de trolls, uma espécie de guardião que protege as criaturas boas dos inimigos. A produção está disponível para os assinantes da plataforma sob demanda a partir desta sexta-feira.

"Sense 8" natalino

Nova temporada de "Sense 8" chega em maio Foto: Murray Close / Divulgação Netflix

A série Sense 8 ganha um especial de Natal que entra no catálogo da Netflix nesta sexta-feira. No episódio, segue a jornada das oito pessoas de diferentes locais que estão conectadas mental e emocionalmente. A segunda temporada do seriado chega à plataforma sob demanda em maio.

Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH