Epagri confirma que tornado atingiu Rodeio e Ascurra, no Vale do Itajaí

Ventos deixaram estragos em Rodeio do Vale do Itajaí

Ventos deixaram estragos em Rodeio do Vale do Itajaí

Os fortes ventos que atingiram Rodeio e Ascurra, no Vale do Itajaí, na tarde de terça-feira, 27 de dezembro, foram causados por um tornado. A informação é da Epagri/Ciram, que constatou o fenômeno a partir da análise dos dados do radar meteorológico de Lontras, no Alto Vale, e divulgou a constatação no seu site na última quarta-feira à tarde.

Segundo o órgão, entre 16h10min e 16h25min, quando ocorreu o tornado, havia um alerta de ventos fortes. No entanto, explica a Epagri, "devido à distância entre o ponto de ocorrência do fenômeno e a estação meteorológica com medições de vento mais próxima, não é possível saber precisamente qual foi a velocidade do vento no local".

O meteorologista Erikson de Oliveira, que assina a nota de confirmação do fenômeno, diz que, pelas imagens dos danos causados, é possível constatar um tornado de intensidade F0, em uma escala que vai até F5. Ele justifica "que os tornados são fenômenos de pequena escala tanto espacial (da ordem de alguns metros a poucas centenas de metros), quanto temporal (alguns minutos), sendo assim um dos fenômenos meteorológicos de mais difícil previsibilidade".

Destelhamentos e quedas de árvores

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Ascurra, ocorreram destelhamentos, quedas de árvores e o galpão de uma empresa de materiais plásticos, com estrutura pré-moldada, quase veio abaixo no bairro Glória, em Rodeio.

As regiões mais atingidas foram o Centro de Rodeio, o bairro Glória, também em Rodeio, e os bairros Guaricanas, Ilze e Estação, em Ascurra. Lonas foram distribuídas para as casas destelhadas. Nenhuma pessoa ficou ferida. Uma mulher chegou a ser atingida no braço por um galho de árvore, porém não precisou ser levada até o hospital.